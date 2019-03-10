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В Москве проходит митинг за свободный интернет

Общество

"Либертарианская партия России" выступила организатором акции против ограничениях в Интернете. Проведение акции запланировано 10 марта. На 13:00 назначен сбор участников на проспекте Академика Сахарова.

В Москве начался митинг за свободный интернет. 400315.jpeg

Старт акции намечен на 14:00. Заявленное количество участников акции — более десяти тысяч человек. Организаторы согласовали акцию, однако это не помешало правоохранителям провести задержания участников перед началом акции.

Заместитель председателя "Либертарианской партии" Кирилл Самодуров сообщил, что полицейские задержали восемь участников акции за использование "летательных средств". По словам Самодурова, правоохранители классифицировали воздушные шары как "летательные средства".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о митинге против передачи Курильских островов Японии, который прошел в Москве 20 января 2019 года. Организаторами митинга стали "Левый фронт", "Партия дела", а также незарегистрированная партия "Другая Россия", движение "Новороссия", а также остальные организации. Уже к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

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