В Москве проходит митинг за свободный интернет

"Либертарианская партия России" выступила организатором акции против ограничениях в Интернете. Проведение акции запланировано 10 марта. На 13:00 назначен сбор участников на проспекте Академика Сахарова.

Старт акции намечен на 14:00. Заявленное количество участников акции — более десяти тысяч человек. Организаторы согласовали акцию, однако это не помешало правоохранителям провести задержания участников перед началом акции.

Заместитель председателя "Либертарианской партии" Кирилл Самодуров сообщил, что полицейские задержали восемь участников акции за использование "летательных средств". По словам Самодурова, правоохранители классифицировали воздушные шары как "летательные средства".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о митинге против передачи Курильских островов Японии, который прошел в Москве 20 января 2019 года. Организаторами митинга стали "Левый фронт", "Партия дела", а также незарегистрированная партия "Другая Россия", движение "Новороссия", а также остальные организации. Уже к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

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