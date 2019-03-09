Минтруд: медицинские работники трудоустраиваются быстрее остальных

Врачи и средний медицинский персонал могут найти работу при посредничестве служб занятости быстрее всех остальных, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

За медицинскими работниками, которые заняли первое место, следуют квалифицированные рабочие, занятые в сфере строительства, в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, а также специалисты металлообрабатывающего и машиностроительного производства.

На третьем месте, по данным ведомства, оказались работники охранных служб. Отмечается, что дольше всех работу приходится искать неквалифицированных рабочим.

В январе текущего года сервис по поиску работы и подбора персонала "Работа.ру" составил список наиболее необычных вакансий в России. На первом месте оказалась профессия грумера - стилиста и парикмахера для собак. Человек, который готов к такой работе, может рассчитывать за заработную плату в пределах от 60 до 120 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, больше всего россиян трудятся продавцами и водителями.

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