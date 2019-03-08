Россиянки предпочитают отдыхать в России

Предпочитающие одиночный отдых россиянки чаще всего выбирают для этой цели российские курортные города, а также Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Такой выбор объясняется тем, что многие женщины боятся языкового барьера и поэтому не летят на отдых за границу, отмечают представители сервиса.

На втором месте по популярности оказалась Турция. "Многие респондентки несколько раз самостоятельно посетили Анталью и остались довольны ее исторической частью", - сказал в беседе с агентством PR-директор сервиса Янис Дзенис.

В пятерку наиболее часто посещаемых стран вошли также Италия, Испания и Германия. Часть российских путешественниц выбирают в качестве места отдыха Грузию, поскольку в эту страну легко купить недорогие авиабилеты и не требуется оформлять визу. Достаточно популярен Кипр, поскольку "виза туда оформляется за день и бесплатно".

В число популярных туристических направлений вошла Бразилия и Япония, которую респондентки назвали "очень спокойной страной для одиноких девушек". Замыкает рейтинг Финляндия, куда чаще всего ездят туристки из Петербурга.

Причиной, по которой россиянки выбирают одиночный отдых, оказалась экономия. "Это оказался отличный способ сэкономить, так как билеты покупаются в нестандартные даты, которые могут не подходить близким", - заключил представитель сервиса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более половины россиянок желают отношений с иностранцами. Такие результаты показал опрос агентства ZOOM MARKET.

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