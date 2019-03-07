Россиянкам сдают в аренду цветы, машины и мужчин для фото

Российские доски объявлений заполонили цветы, автомобили, мужчины и коробки от iPhone на прокат. Девушкам и их возлюбленным предлагают "уникальный и незабываемый подарок" — сделать фото со 101 розой, либо на фоне люксового автомобиля.

Идея настолько стала популярной, что поставщики подобных услуг имеют дополнительные опции, которые могут быть включены в заказ. Например, вызов профессионального фотографа, который сделает качественные снимки и ретушь.

Курьеры привозят весь необходимый реквизит для создания фотографии по нужному адресу, выдают его на 15-30 минут заказчику и даже сами помогают сделать качественные фото. В зависимости от реквизита, стоимость такой услуги начинается от 500 рублей и может достигать нескольких тысяч.

Поставщики подобных услуг утверждают, что на предпраздничные дни и 8 марта весь реквизит уже забронирован, так как услуга имеет невероятно большой спрос.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что купленные мужчинами подарки на 8 марта женщинам не соответствуют запросам прекрасного пола. Об этом говорят результаты соцопроса ВЦИОМ.

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