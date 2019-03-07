ВЦИОМ: купленные мужчинами подарки на 8 марта не соответствуют ожиданиям женщин

Специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос и выяснили, чего ждут в качестве подарка на Международный женский день женщины и что им подарят мужчины.

Результаты опроса оказались более чем любопытными. Так, оказалось, что купленные мужчинами подарки к 8 марта не соответствуют ожиданиям женщин.

Подавляющее большинство мужчин, согласно результатами опроса — 68 % — планируют преподнести своим возлюбленным цветы. Почти четверть россиян — 23 % — порадуют своих избранниц парфюмерией и косметикой. Примерно столько же — 22 % — купят женщинам в качестве подарка конфеты, деликатесы или же спиртное. Преподнесут своим избранницам подарочные сертификаты лишь 17 % опрошенных.

Примечательно, что 38 % опрошенных женщин признались социологам в желании получить на 8 марта в качестве подарка путевку на отдых. Чуть меньше четверти — 23 % — представительниц слабого пола были бы рады походу в кино, театр или на концерт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в преддверии одного из главных весенних праздников отечественные социологи провели любопытное исследование. Так, специалисты постарались выяснить, различается ли отношение к празднику 8 марта у женщин и мужчин.

Также "Правда.Ру" писала о том, что российские мужчины намерены оформить порядка 250 тысяч займов, чтобы купить подарки к 8 марту. В денежном же эквиваленте, отметим, сумма займов будет равняться примерно 2-ум миллиардам рублей.

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