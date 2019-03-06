Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников "оговоркой"

Общество

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что ее слова о питании школьников являются простой "оговоркой".

Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников

Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Напомним, что Ольга Беляева заявила, будто организацией питания учеников общеобразовательных учреждений должны заниматься их родители. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Так, чиновница считает, что родители должны закупить продукты или изготовить их, привезти их в школу, приготовить "и так далее".

Но после того, как высказывание Ольги Беляевой вызвало широкий общественный резонанс, а многие средства массовой информации растиражировали ее слова, глава департамента образования Владимирской области назвала их "оговоркой". На самом деле, признает Ольга Беляева, питание школьников должно организовывать общеобразовательное учреждение.

По словам чиновницы, произошла "путаница понятий". Она, оправдывается Ольга Беляева, имела ввиду лишь то, что родители учеников должны обеспечивать своевременную оплату питания своих детей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ЕГЭ — Едином государственном экзамене — могут появиться задания по креативности, или, как их называют на Западе, soft skills. В дословном переводе с английского языка, отметим, выражение это обозначает "мягкие навыки".

Читайте также:

Российская школа превратилась в Вавилонскую башню.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы школа Россия питание столовая Владимир
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Мощные российские ракеты РС-24 "Ярс"
Недвижимость
Ближе к природе: самые востребованные дома из дерева
Новости спорта
Как быстро вернуться к тренировкам после перерыва
Новости Все >
Создатель Монумента Славы во Львове умер в день его сноса
Участковый-"черный риэлтор" из Петербурга осужден на пожизненное заключение
Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников "оговоркой"
Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры
Валидол оказался лидером по росту цен на лекарства - данные Росстата
Один из создателей ДНР поразился хаосу в республике
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
Премьер Люксембурга пообещал помощь в восстановлении отношений России и Запада
В "Роскосмосе" начали готовить робота "Федора" к полету в космос
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"
Читательский топ
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше
Ртутные ножи - правда или вымысел?
Американцы раскрыли "секрет" "Посейдона"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Православие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Военные новости
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Россия
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Новости Украины
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией

Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.

Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Общество
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Новости полиции и криминала
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Игорь Буккер Эволюционная медицина подправила облик неандертальца Игорь Буккер Любовь Степушова Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США Любовь Степушова Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы"
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Москва может усомниться в выборах на Украине
Мельница мифов: Геббельс - гений пропаганды
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
В "Роскосмосе" начали готовить робота "Федора" к полету в космос
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
Премьер Люксембурга пообещал помощь в восстановлении отношений России и Запада
Москва может усомниться в выборах на Украине
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
Эксперт: план "Б" Украины по транзиту газа состоит из двух частей
История и современность Все >
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Алена Полынь о будущем России
Алена Полынь о будущем России
В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины
В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Ту-160 против В-1
Ту-160 против В-1
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США
Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США
Поход Миниха: Россия могла присоединить Крым на полстолетия раньше?
Поход Миниха: Россия могла присоединить Крым на полстолетия раньше?
Арабы против Запада: шанс, которым не воспользовался СССР
Арабы против Запада: шанс, которым не воспользовался СССР
Чиновница - родителям: ваши дети - вы и кормите
Чиновница - родителям: ваши дети - вы и кормите
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Женское Все >
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Кампанула - трогательное растение
Кампанула - трогательное растение
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Кустарник, который цветет "снежками"
Кустарник, который цветет "снежками"
Как задобрить домового
Как задобрить домового
Роспотребнадзор планирует провести дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля
Роспотребнадзор планирует провести дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля
Тёща или свекровь:исследователи выяснили, какая бабушка полезнее для внуков
Тёща или свекровь:исследователи выяснили, какая бабушка полезнее для внуков
Крыгина рассказала о своем отношении к татуажу
Крыгина рассказала о своем отношении к татуажу
Экс-певица "Ленинграда" записала песню на мотив "Полицейского с Рублевки"
Экс-певица "Ленинграда" записала песню на мотив "Полицейского с Рублевки"
Как открыть бизнес
Как открыть бизнес
3 пары обуви с модных недель
3 пары обуви с модных недель
Сергей Зверев бунтует напротив Кремля в короне
Сергей Зверев бунтует напротив Кремля в короне
Стадии и лечение биполярного расстройства
Стадии и лечение биполярного расстройства
Магия цифр и их влияние на жизнь человека
Магия цифр и их влияние на жизнь человека
Мужское Все >
Неизвестная густера: тонкости «охоты»
Неизвестная густера: тонкости «охоты»
Зима на Солнце закончилась. Что дальше?
Зима на Солнце закончилась. Что дальше?
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Пепельная среда - врата покаяния
Пепельная среда - врата покаяния
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Почему ураганы носят женские имена
Почему ураганы носят женские имена
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Учительница материлась на уроке в интернате для глухих школьников
Учительница материлась на уроке в интернате для глухих школьников
8 марта выявило различия в психологии женщин и мужчин
8 марта выявило различия в психологии женщин и мужчин
Сон препятствует старению — об этом ученые узнали от аквариумных рыбок
Сон препятствует старению — об этом ученые узнали от аквариумных рыбок
Приметы ножах в доме - одна страшнее другой
Приметы ножах в доме - одна страшнее другой
Почему Россия может первой запустить искусственный интеллект
Почему Россия может первой запустить искусственный интеллект
Необычное двойное НЛО засняли на видео в США ВИДЕО
Необычное двойное НЛО засняли на видео в США ВИДЕО
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащ﻿итник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ