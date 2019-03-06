Владимирская чиновница назвала свои слова о питании школьников "оговоркой"

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что ее слова о питании школьников являются простой "оговоркой".

Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Напомним, что Ольга Беляева заявила, будто организацией питания учеников общеобразовательных учреждений должны заниматься их родители. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Так, чиновница считает, что родители должны закупить продукты или изготовить их, привезти их в школу, приготовить "и так далее".

Но после того, как высказывание Ольги Беляевой вызвало широкий общественный резонанс, а многие средства массовой информации растиражировали ее слова, глава департамента образования Владимирской области назвала их "оговоркой". На самом деле, признает Ольга Беляева, питание школьников должно организовывать общеобразовательное учреждение.

По словам чиновницы, произошла "путаница понятий". Она, оправдывается Ольга Беляева, имела ввиду лишь то, что родители учеников должны обеспечивать своевременную оплату питания своих детей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ЕГЭ — Едином государственном экзамене — могут появиться задания по креативности, или, как их называют на Западе, soft skills. В дословном переводе с английского языка, отметим, выражение это обозначает "мягкие навыки".

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