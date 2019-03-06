Законопроект о платных вытрезвителях погрузил правительство в споры

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, законопроект о введении платных вытризвителей в России не получил поддержки в правительстве.

"Свое виденье этой проблемы мы отразили в законопроекте. Возможно, наше решение не является идеальным. Но законопроект не будет принят, пока его не одобрят профильные министерства, что может занять продолжительное время из-за широкого спектра проблематики", — сообщил Валерий Рязанский.

Валерий Рязанский добавил, что авторы законопроекта хотели уберечь россиян, которые попали в такую ситуацию "недооценив свои возможности". По его мнению, множество людей часто становятся "жертвами морозов" из-за алкогольного опьянения.

Но есть в законопроекте и проблемное место, которую озвучил председатель комитета по социальной политике. Так как вытризвители должны создаваться на средства налогоплательщиков, возникает вопрос, почему они должны это оплачивать.

О проблематике вопроса рассказал и представитель МВД Ростислав Лесников. По его словам, российские медучреждения принимают более 900 тысяч человек, пострадавших от опьянения, еще около 10 тысяч человек ежегодно погибают на улицах из-за злоупотребления алкоголем. Также статистика указывает на то, что с 2011 года количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения выросло почти на 30%. В регионах, где создаются вытрезвители общий уровень преступности падает, — заявил Ростислав Лесников.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай считает, что законопроект несет очень полезную инициативу, однако далеко не совершенен. Он предлагает доработать закон.

Такого же мнение придерживается и представитель министерства финансов Ольга Галаган. Она считает, что в законопроекте необходимо проработать различные варианты взимания средств с получателя услуг вытрезвителя, например, направлять человека на принудительные работы, если у него нет средств для оплаты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Совете Федерации готовят законопроекте, который вернет в страну вытрезвители.

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