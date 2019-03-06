Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организацией питания учеников общеобразовательных учреждений должны заниматься их родители.

Соответствующее заявление чиновницы транслируют местные средства массовой информации. Таким образом, отмечает издание "ПроВладимир", Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для некоторых учеников начальной школы.

По словам директора департамента образования Владимирской области, российские школы несут ответственность лишь за обеспечение условий для организации питания. Это, указала Ольга Беляева, прописано в законах Российской Федерации, но россияне, посетовала специалист, отчего-то решили, что питание школьников — обязанность области или же федерального правительства.

Так, заявила Ольга Беляева, родители должны закупить продукты или изготовить их, привезти их в школу, приготовить "и так далее".

Отметим, что закон, на который ссылается Беляева — закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" — гласит, что "организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что высокопоставленный чиновник Роскосмоса считает жителей хрущевок "скотобазой". Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Также "Правда.Ру" писала о том, что свердловская чиновница, отвечающая за работу с молодежью Екатеринбурга, заявила, будто государство молодым людям ничего не должно. Государство, указала она, не просило никого их рожать.

"Правда.Ру" также писала о том, что чиновница из Саратова рассказала, как питаться "макарошками" на прожиточный минимум. Женщина заявила, что она бы и сама так жила, но ей не позволяет ее высокий статус.

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