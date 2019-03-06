Найдено предсмертное послание Карла Лагерфельда

Критик отдела моды издания New York Times Ванесса Фридман опубликовала на своей странице в Twitter фото последнего обращение известного кутюрье Карла Лагерфельда, который скончался 19 февраля. Ему было 85 лет.

Последнее послание Лагерфельда написано от руки на обычном листе. Кутюрье написал: "А ритм все звучит…", и нарисовал себя вместе с женщиной. Медики считают причиной смерти модельера рак поджелудочной железы.

Помимо своей основной деятельности, Карл Лагерфельд возглавлял модный дом Chanel, профессионально занимался фотографией, и даже стал автором нескольких ароматов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что модельер Карл Лагерфельд завещал передать все свое состояния после смерти его коту. Однако в получении наследства у кота возникли трудности. Французское законодательство идентифицирует кота Лагерфельда как его движимое имущество, а это значит, что кот сам является частью наследства. На данный момент власти Франции рассматривают вариант назначения опекуна для кота Лагерфельда.

Фото: twitter.com/vvfriedman

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