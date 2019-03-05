"Лежит, набирает вес": замглавы ФСИН рассказал о безделии Кокорина в СИЗО

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что футболист Александр Кокорин, находящийся в заключении в СИЗО "Бутырка", сам виноват в своих проблемах со здоровьем. Так он прокомментировал "Интерфаксу" сообщение адвоката Кокорина об онемении ноги спортсмена.

"Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес", — передает агентство слова Максименко.

По словам чиновника, футболист Павел Мамаев, также помещенный в Бутырку "занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет".

Кокорин жалуется на боль в травмированном колене, возникшую из-за недостаточной нагрузки. Чтобы уменьшить боль, тюремные врачи назначили спортсмену электрофорез, после которого на ноге образовалось покраснение. Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева добивается, чтобы к футболисту допустили медиков клуба "Зенит".

Как сообщала, "Правда.Ру" жена Кокорина Дарья Валитова считает, что за время нахождения под стражей ее супруг осознал свои ошибки и впредь намерен вести себя благоразумно.

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