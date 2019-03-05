В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

Комитет по социальной политике Совета Федерации подготовил проект закона, предусматривающий создание в России системы платных вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на слова председателя комитета Валерия Рязанского.

В настоящее время вытрезвители существуют только в частном порядке при региональных больницах и не имеют права брать с пациентов деньги за пребывание в них, поскольку закон запрещает брать с граждан деньги за услугу, которую они не попросили. "А просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина - это просто смешно", - пояснил Разянский. Поэтому пребывание граждан в вытрезвителях оплачивается налогоплательщиками.

В связи с этим авторы проекта предлагают внести изменения в законодательство и придать региональным учреждениям "правовую форму на базе государственно-частного партнерства". Пребывание в таких специальных учреждениях будет оплачиваться за счет самих пациентов. "Необходимо проработать механизм оплаты. Пусть платят сами", - заключил сенатор.

Министерство финансов уже высказало свои опасения по поводу разработанного законопроекта, уточняется в материале. В ведомстве считают, что эта мера приведет к дополнительной нагрузке на бюджет субъектов России, поскольку никакие источники финансирования вытрезвителей в документе не прописаны.

Напомним, вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках проведения реформы МВД. Полиция имеет право задерживать людей в нетрезвом виде только в том случае, если они совершают правонарушения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство россиян одобрительно относятся к идее вернуть вытрезвители.

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