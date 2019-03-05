"Ведомости": ВЦИОМ скрыл итоги соцопроса про Навального

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал мнение россиян об Алексее Навальном, но не стал публиковать результаты исследования. Об этом сообщил "Ведомостям" участник опроса. Данную информацию подтвердил и один из сотрудников центра.

По словам собеседника издания, у респондентов спрашивали, знают ли они, кто такой Навальный, что думают о его деятельности, и может ли он изменить ситуацию в стране к лучшему.

Блок вопросов о Навальном был включен в февральское исследование о профсоюзах. Ответы на них в пресс-релиз с итогами исследования, опубликованный 1 марта, не вошли. Издание попыталось выяснить причины неполноты публикации у директора центра Валерия Федорова, но тот отказался давать комментарий.

Согласно опубликованной части исследования, 53% граждан отметили, что российские профсоюзы не помогают им в защите трудовых прав, 82% не видят значительной роли профсоюзов в стране. При этом, 71% граждан считают работу профсоюзов необходимой, а 52% полагают, что эта работа может быть эффективной.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что "Первый канал" снял с эфира интервью Эдуарда Лимонова Владимиру Познеру. Причиной этого могло стать частое упоминание Лимоновым Алексея Навального.

Источник фото: pxhere.com

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