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Источник Правда.Ру

Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне

Общество

Артист и парикмахер Сергей Зверев разместил в своих аккаунтах в соцсетях фото одиночного пикета у стен Московского кремля. На снимках Зверев с привычной короной на голове стоит, держа в руках плакат с надписью "Суперзвезда. Я против строительства завода на Байкале".

Таким образом стилист выразил свое отношение к плану китайской компании построить в поселке Култук рядом с Байкалом завод по розливу питьевой воды. Данный проект спровоцировал недовольство местных жителей, которые полагают, что он может негативно сказаться на экологии Байкала.

Особую тревогу вызывают предусмотренное проектом возведение трехкилометрового трубопровода по дну озера и ограничение на лов рыбы, которое последует после запуска предприятия.

Как сообщала "Правда.Ру", ориентировочный объем инвестиций в строительство составил 1 млрд рублей. Бутилированная байкальская вода будет отправляться в Китай.

Ранее Сергей Зверев просил своих подписчиков в соцсетях поддержать петицию против сооружения завода. В поселке Кутлук жила мать артиста, работавшая там технологом на мясокомбинате

Источник фото: аккаунт Сергея Зверева в Instagram

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Темы Китай Байкал Сергей Зверев экология Байкала Иркутская область строительство завода на Байкале
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