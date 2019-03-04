Москвичам предложили зонты против нападения ворон

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин рассказал об опасностях, которые могут подстерегать москвичей прямо на улице. Специалист рекомендует жителям Москвы носить с собой зонты для защиты от агрессивных ворон.

Вадим Мишин утверждает, что вороны и люди живут слишком рядом друг с другом, поэтому избежать агрессии не получится. В период гнездования, который проходит весной, вороны становятся более чувствительными и хотят защитить свое потомство от всех угроз, включая людей. Поэтому неоднократно наблюдались случаи, когда целые стаи ворон атаковали прохожих на улице.

Орнитолог пояснил, что у ворон хорошая память, поэтому если человек оказал сопротивление, его обязательно узнают при следующей встрече и атакуют вновь. Поэтому Вадим Мишин советует не вступать с обозленными воронами в конфликт, а прикрываясь зонтом отступить.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об ученых, которые установили, что вороны мыслят также, как и человек. Биологи обнаружили у воронов одно из главных свойств сознания — способность оценивать мыслительные процессы конкурентов.

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