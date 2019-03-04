Американку приговорили к тюрьме за спасение медвежонка

В октябре 2018 года в штате Нью-Джерси произошел интересный инцидент. Жительница города Вернон пожаловалась местным властям на медведей, которые нарушали спокойствие жителей города. Женщина добилась своего и возле ее дома установили специальную ловушку.

Ловушка представляла собой металлическую бочку со специальным механизмом. Бочка должна была захлопываться после попадания внутрь зверя. А чтобы медведь проник в ловушку, внутрь положили лакомства. Уже через четыре дня Катерина Маккертни обнаружила, что в ловушку угодил маленький медвежонок. Женщина наблюдала, его родители медвежонка пытались его освободить, но безуспешно.

Тогда женщина решила, что должна поступить по совести. Она приняла решение освободить медвежонка, чтобы он вернулся к своей семье. За это Катерину Макеертни осудили и приговорили к 15 суткам заключения, а также к уплате штрафа в размере 1200 долларов. Ее обвинили в изменении состояния собственности, предназначенной для законной ловли диких зверей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о нашествии белых медведей в Архангельской области. По словам местных жителей, белые медведи спокойно разгуливают по городским улицам не опасаясь людей.

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