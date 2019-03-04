Соцопрос: Путин и ФСБ теряют влияние на россиян

В последние два года социологи отмечают снижение оценки гражданами влияния президента на текущее положение дел в стране. Согласно исследованию Левада-центра, президент в глазах россиян до сих пор остается самой могущественной фигурой в государстве, но оценка его возможностей снизилась с 2017 года 4,7 до 4,2% по пятибалльной шкале.

Если два года назад армия и ФСБ воспринимались гражданами как равные по влиянию структуры с оценкой 4,1 балла, то теперь, на фоне сохранения позиций военных, ФСБ получила лишь 3,8 балла. В число самых авторитетных, по мнению граждан институтов вошли также олигархи (3,7 балла), администрация президента и правительство (3,6 балла).

Примечательно, что суды, прокуратура, полиция, губернаторы и обе палаты Федерального собрания уступают в глазах респондентов традиционным средствам массовой информации. А традиционно замыкают рейтинг — профсоюзы, на протяжении 10 лет стабильно получающие оценку около 2 баллов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян политикам.

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