Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера

Расстройства непсихотического характера оказались наиболее распространенными психическими расстройствами среди россиян. К такому выводу пришли специалисты Министерства здравоохранения России, сообщает агентство RT.

По данным за 2017 год, подобные расстройства были выявлены у двух миллионов пациентов, большинство из которых - это люди молодого и среднего возраста. По сравнению с 2012 годом число заболеваний такого рода незначительно сократилось.

"Состояние этой большой группы пациентов зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать что угодно: семейная жизнь, безработица или алкоголь", - подчеркивают специалисты.

Среди расстройств непсихотического характера наиболее часто встречаются нарушения психики, возникающие в результате поражения головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

К часто встречающимся расстройствам в ведомстве отнесли также психозы и состояние слабоумия (чуть больше одного миллиона пациентов в 2017 году) и умственную отсталость (около 800 тысяч пациентов за 2017 год).

Напомним, в минувшем году главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил о том, что каждый год специалисты выявляют психические расстройства у двухсот человек из тысячи граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала про антитабачную концепцию Минздрава РФ, рассчитанную до 2022 года. Один из пунктов которой предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и даже после достижения ими совершеннолетия.

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