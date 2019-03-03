Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера

Расстройства непсихотического характера оказались наиболее распространенными психическими расстройствами среди россиян. К такому выводу пришли специалисты Министерства здравоохранения России, сообщает агентство RT.
По данным за 2017 год, подобные расстройства были выявлены у двух миллионов пациентов, большинство из которых - это люди молодого и среднего возраста. По сравнению с 2012 годом число заболеваний такого рода незначительно сократилось.
"Состояние этой большой группы пациентов зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать что угодно: семейная жизнь, безработица или алкоголь", - подчеркивают специалисты.
Среди расстройств непсихотического характера наиболее часто встречаются нарушения психики, возникающие в результате поражения головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.
К часто встречающимся расстройствам в ведомстве отнесли также психозы и состояние слабоумия (чуть больше одного миллиона пациентов в 2017 году) и умственную отсталость (около 800 тысяч пациентов за 2017 год).
Напомним, в минувшем году главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил о том, что каждый год специалисты выявляют психические расстройства у двухсот человек из тысячи граждан.
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