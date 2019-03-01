В Роскачестве составили перечень рекомендаций по защите смартфонов от прослушки

Эксперты национальной системы мониторинга "Роскачество" разработали ряд рекомендаций, которые призваны защитить смартфоны российских граждан от шпионских программ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты советуют прежде всего обратить внимание на программы, требующие доступ к камере, микрофону геолокации и контактам телефона. Владельцу смартфона рекомендуют проверить установленные приложения, имеющие подобные доступы, а в случае нового запроса - подумать, действительно нужна ли новой программе такая функция.

Приложения следует загружать только с официальных сайтов, это наиболее безопасный способ. Эксперты советуют ограничить использование голосовых сообщений и команд, а также закрыть доступ к микрофону различным мессенджерам.

В Роскачестве обратили внимание и на необходимость своевременного обновления операционных систем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 70% респондентов, участвовавших в исследовании ученых из Бэйлорского университета, назвали смартфон проблемой, разрушающей семью. О фаббинге - привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа.

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