В Роскачестве составили перечень рекомендаций по защите смартфонов от прослушки

Эксперты национальной системы мониторинга "Роскачество" разработали ряд рекомендаций, которые призваны защитить смартфоны российских граждан от шпионских программ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Специалисты советуют прежде всего обратить внимание на программы, требующие доступ к камере, микрофону геолокации и контактам телефона. Владельцу смартфона рекомендуют проверить установленные приложения, имеющие подобные доступы, а в случае нового запроса - подумать, действительно нужна ли новой программе такая функция.
Приложения следует загружать только с официальных сайтов, это наиболее безопасный способ. Эксперты советуют ограничить использование голосовых сообщений и команд, а также закрыть доступ к микрофону различным мессенджерам.
В Роскачестве обратили внимание и на необходимость своевременного обновления операционных систем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 70% респондентов, участвовавших в исследовании ученых из Бэйлорского университета, назвали смартфон проблемой, разрушающей семью. О фаббинге - привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа.
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