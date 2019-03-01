Минтруд составил рейтинг регионов России по уровню безработицы

Министерство труда Российской Федерации составило рейтинг регионов страны по уровню безработицы.

Так, согласно официальным данным на начало текущего года, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии. Там находятся в поисках работы целых 8,7 % местного населения.

Немногим лучше обстоят дела в Чечне. Там уровень безработицы составляет ровно 8 %. Следом за Чечней в рейтинге, составленном специалистами из Министерства труда Российской Федерации, идет Тыва с уровнем безработицы в 3,9 %.

Похожая ситуация с безработицей, что примечательно, наблюдается в Амурской области и Ямало-Ненецком автономном округе — в данных регионах ее уровень составляет 2,4 % и 2,3 % соответственно.

Самый низкий же уровень безработицы Минтруд РФ зафиксировал в Севастополе и Ленинградской области. Так, в Санкт-Петербурге и области, например, уровень безработицы составляет лишь 0,3 %, а в Севастополе и того меньше — 0,2 %.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг городов Российской Федерации по стоимости литра бензина. Так, оказалось, что дешевле всего топливо обходится жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а вот жителям республик Кавказа приходится серьезно раскошеливаться на заправку своего автомобиля.

Фото: Минтруд России

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