Россиянки стали позже рожать - образование и работа оказались важнее

Женщины в России стали позже рожать первого ребенка из-за стремления получить хорошее образование и найти высокооплачиваемую работу. Об этом в рамках совещания с членами правительства РФ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"К сожалению, возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений у нас в стране сократился", - отметила она.
Согласно данным статистики, в 2017 году на долю женщин до 25 лет включительно приходится только 45% всех родившихся детей, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 60%. По мнению Голиковой, это связано с тем, что родители чаще стараются получить хорошее образование и построить успешную карьеру.
Ранее главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин рассказал о факторах, негативно влияющих на деторождение. Главный из которых, по его мнению, заключается в том, что большая часть россиян начинает половую жизнь в возрасте 16-17 лет. Ко времени вступления в брак женщины успевают накопить множество заболеваний, передающихся половым путем, отметил эксперт. На данный момент более 70% женщин, готовых к рождению ребенка, имеют уже сложившиеся патологии.
"Правда.Ру" писала о том, что население России сократилось первый раз за последние 10 лет. К таким выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.
Читайте также: Ученые: как рукопожатие может быть использовано против человека
Больше сотни тысяч россиян будут уволены по сокращению
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка, и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.
Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.