Россиянки стали позже рожать - образование и работа оказались важнее

Женщины в России стали позже рожать первого ребенка из-за стремления получить хорошее образование и найти высокооплачиваемую работу. Об этом в рамках совещания с членами правительства РФ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"К сожалению, возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений у нас в стране сократился", - отметила она.

Согласно данным статистики, в 2017 году на долю женщин до 25 лет включительно приходится только 45% всех родившихся детей, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 60%. По мнению Голиковой, это связано с тем, что родители чаще стараются получить хорошее образование и построить успешную карьеру.

Ранее главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин рассказал о факторах, негативно влияющих на деторождение. Главный из которых, по его мнению, заключается в том, что большая часть россиян начинает половую жизнь в возрасте 16-17 лет. Ко времени вступления в брак женщины успевают накопить множество заболеваний, передающихся половым путем, отметил эксперт. На данный момент более 70% женщин, готовых к рождению ребенка, имеют уже сложившиеся патологии.

"Правда.Ру" писала о том, что население России сократилось первый раз за последние 10 лет. К таким выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.

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