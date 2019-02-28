Соцопрос: россияне не поддерживают вмешательство РПЦ в культуру

Число россиян, одобряющих вмешательство Русской православной церкви в сферу культуры и искусства, сократилось. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Результаты опроса показали, что число граждан, одобряющих вмешательство РПЦ в культурную жизнь страны, по сравнению с 2015 годом сократилось с 56 до 45%.

Число россиян, уверенных в том, что вмешательство церкви в культуру недопустимо, напротив, возросло с 24 до 37%. Еще 21% респондентов высказались за то, чтобы государство с особым вниманием учитывало мнение РПЦ в культурных вопросах.

Чуть менее половины опрошенных россиян (47%) положительно оценили влияние РПЦ на общественную жизнь страны. И только 10% респондентов признали роль церкви негативной.

Опрос фонда "Общественное мнение" был проведен в начале февраля 2019 года, участие в нем приняли более полторы тысячи россиян. Респондентов попросили оценить влияние Русской православной церкви на различные сферы жизни общества, в частности, на культуру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в российских городах при православных храмах будут создавать специальные духовно-спортивные центры. В воспитанниках начнут закалять тело и дух, а также помогать в трудных жизненных ситуациях.

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