Соцопрос: бедность и цены волнуют россиян больше прав и свобод

Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" решила выяснить, что беспокоит граждан Российской Федерации на сегодняшний день больше всего.

Итоги исследования, отметим, оказались более чем любопытными. Так, больше половины — 62 % — россиян считают рост цен наиострейшей проблемой в стране на данный момент.

Чуть меньше — 42 % — граждан страны считает, что бедность самая острая проблема в российском обществе на сегодняшний день, делятся итогами исследования социологи из "Левада-центр".

Также, что примечательно, значительно выросло число тех, кого всерьез беспокоит высокий уровень коррупции в стране. Тенденция роста числа россиян, обеспокоенных этим, наблюдается вот уже несколько лет кряду. Так, если еще в 2016 году обеспокоены коррупцией были меньше четверти — 24 % — опрошенных, то в текущем году, согласно данным социологов, эта цифра выросла почти в два раза — до 41 %.

34 % респондентов посетовали специалистам из исследовательской организации на слишком сильное расслоение на богатых и бедных в стране, а 13 % же считают главной проблемой то, что в России нельзя добиться правды в суде. Другие же опрошенные — их оказалось 9 % — считают, что самой острой проблемой в стране на сегодняшний день является произвол чиновников.

Примечательно, что материальное благополучие россиян беспокоит сегодня сильнее, нежели их права и свободы. Так, ограничение гражданских прав и свобод на сегодняшний день в России волнует лишь 6 % опрошенных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно исследованию ВЦИОМа, многие граждане РФ недовольны своей работой. Так, например, почти четверть опрошенных социологами россиян признались, что недовольны размером своей заработной платой. Треть же опрошенных заявили, что недовольны социальным пакетом и условиями труда, которые предоставляет им их работодатель.

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