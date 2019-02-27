Минобр разрешит заканчивать колледжи и вузы из дома

В Российской Федерации в ближайшее время могут узаконить самообразование. Речь, что примечательно, идет и о среднем профессиональном и высшем образовании.
Об этом общественности сообщили в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Представители российского ведомства считают, что эта мера позволит гражданам страны снизить финансовые затраты на обучение, а также повысит качество получаемого образования. Однако, подчеркивают специалисты, речь в данном случае идет о дополнительных курсах или курсах повышения квалификации, а не об основном образовании. Его, отметили в Министерстве науки и высшего образования РФ, все же лучше получать вне дома, в обществе, а не дистанционно.
Примечательно, что подобную систему дистанционного домашнего обучения пытались ввести в Гонконге. Там она, мягко говоря, не прижилась. По словам местных экспертов в области образования, студены в ходе самообразования не смогли получить достаточный объем знаний для успешного выполнения своей работы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ЕГЭ — Едином Государственном Экзамене — в скором времени появятся задания на креативность, или, как их еще называют, soft skills. Дословно с английского языка это выражение, что примечательно, переводится как "мягкие навыки".
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