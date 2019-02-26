Российские мужчины умирают в тюрьмах втрое меньше, чем на воле

Показатель смертности мужчин в тюрьмах в три раза меньше, чем на свободе. Об этом стало известно на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Сенаторы считают, что российских мужчин убивает алкоголь.

Комитет Совфеда по социальной политике пришел к выводу, что необходимо повышать продолжительность жизни российских мужчин. По статистике, 38% трудоспособного населения России умирает от губительного влияния алкоголя.

По результатам исследования, около 44% мужчин в России не доживают до пенсионного возраста из-за употребления алкоголя.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая сообщала, что мужская смертность в 3,5 раза превышает женскую из-за чрезмерного употребления алкоголя мужчинами. Также глава Минздрава назвала множество болезней, к которым приводит даже умеренное употребление алкоголя.

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