В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает устаревшим принятое в российских силовых структурах обращение "товарищ" и предлагает заменить его на дореволюционное "господин". С таким предложением он обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву.
"Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны", — отмечает депутат.
По мнению Петрова, необходимость возвращения "господ" в армию и полицию обусловлена изменениями, которые произошли в МВД и Минобороны за последние годы.
"Изменилась не только форма, но и содержание — в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом. Не стоит преуменьшать и качественный рост Министерства обороны", — написал Владимир Петров.
Депутат Владимир Петров известен целым рядом необычных правовых инициатив. Так, в начале января "Правда.Ру" сообщала о его предложении запретить посещать цирки несовершеннолетним.
Источник фото: Министерство обороны России
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