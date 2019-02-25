Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак

МВД Чувашии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Цивильск. Полицейские установили, что мужчина, находясь в своем автомобиле, сознательно наехал на стаю собак, снял этот процесс на видео и выложил в интернет с комментарием: "Вот эту вот шайку собак кто-нибудь истребит или нет?".

Видео заинтересовало правоохранительные органы. Определив личность автора жестокого ролика, полицейские доставили его в отделение. Там мужчина полностью признался в содеянном, и пояснил, что так он борется с распространением бездомных животных.

В отношении борца с собаками возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.

Закон, установивший столь серьезное наказание для живодеров, был внесен в Госдуму депутатами Олегом Шеиным и Еленой Драпеко.

Ранее источник в Федеральной службе исполнения наказаний сообщил "Правде.Ру", что живодерам лучше не попадать в места заключения. "Их будут очень жестко наказывать, а уж как — вы сами знаете", — сказал изданию эксперт.

Источник фото: Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

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