Челябинскому ветерану отказались выплатить 10 000 рублей к 9 мая

Жителя Миасса, принимавшего участие в боях против украинских националистов в 1951 году, Пенсионный фонд отказался считать ветераном. Прокуратура Челябинской области называет это решение незаконным.

Чиновники решили, что поскольку мужчина сражался с нацистами после 1945 года, его нельзя считать участником Великой Отечественной войны. На этом основании 87-летнего гражданина лишили выплаты в размере 10 тысяч рублей, которую получили все ветераны к 73-летию Победы.

В указе президента России о выплате к очередной годовщине речь идет обо всех гражданах, имеющих статус участников ВОВ, вне зависимости от периода, когда они воевали. На это обстоятельство прокуратура обратила внимание чиновников. Обязать Пенсионный фонд выдать пенсионеру положенные ему 10 тысяч, прокурор намерен через суд.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более 2 тысяч граждан в разных странах мира получают пенсии за сотрудничество с Третьим Рейхом, установленные еще Адольфом Гитлером. Размер такой пенсии составляет от 425 до 1275 евро.

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