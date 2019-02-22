Россияне предпочли новую одежду и развлечения здоровому питанию

Специалисты компании Nielsen провели исследование трат россиян и выяснили, что жители страны стали чаще экономить на предметах одежды и развлечениях. По сравнению с 2017 годом, когда 59% россиян экономили на одежде и развлечениях, в 2018 году этот показатель вырос до 64%.

Граждане России отмечают, что обеспокоены подорожанием продуктов питания. Но даже несмотря на это, они готовы покупать здоровую, хоть и более дорогую еду, чтобы ограничить прием в пищу жиров и сахара. По результатам исследования, россияне стали экономить на всем, кроме путешествий. Если в 2017 году на путешествиях экономили 49%, то в 2018 — 45%.

Наиболее ощутимый удар от экономии россиян пришелся на кинотеатры. За год количество людей, которые посещают кинотеатры, уменьшилось на 13 миллионов. Из-за этого уменьшился спрос на билеты и объем кассовых сборов.

Аналитики отметили популярную тенденцию в приобщении россиян к здоровому питанию. Более 85% жителей России изменили свои привычки в еде, отказавшись от вредных продуктов. Почти 75% россиян стали интересоваться составом продуктов, которые они употребляют в пищу. Об этом говорит и другая статистика — увеличившийся на 170% спрос на здоровые продукты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что здоровое питание является главным средством против депрессии. Об этом свидетельствуют недавние исследования ученых.

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