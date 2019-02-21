Подростки устроили давку из-за бесплатных бургеров в Екатеринбурге

Около 300 человек столпилось вечером 21 февраля у торгового центра, где происходила бесплатная раздача бургеров от заведения, принадлежащего рэперу Тимати. Бургерная начала работать еще в декабре, но ее официальное открытие происходило сегодня.

На мероприятие приехал и основатель сети, который в этот день сам стоял за стойкой и готовил горячие бутерброды для гостей. По наблюдениями корреспондента сайта Znak. com, желающие получить свою порцию еды буквально штурмом брали проход к сцене, где раздавал бургеры артист.

Ведущие праздника лишь подогревали и без того возбужденную толпу. "Как вы можете сдерживать себя, когда здесь Тимати?", — кричал один из них собравшимся подросткам. При этом, для поддержания порядка на мероприятии привлекли всего пять охранников, которые едва сдерживали напор молодежи.

Улица Вайнера, на которой расположилось заведение, оказалась перекрыта на два часа, что вызвало заметное недовольство жителей соседних домов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Рязани пенсионеры устроили давку из-за дешевых куриц.

Источник фото: страничка Black Star Burger в Instagram

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