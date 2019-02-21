Соцопрос выяснил количество ругающихся матом россиян

Каждый пятый россиянин ежедневно использует в своей речи нецензурную лексику. Об этом сообщил 21 февраля директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, выступая на круглом столе в Российском историческом обществе.

Федоров назвал мат "великим культурным сообществом", а респондентов, признавшихся в его постоянном употреблении "самыми честными людьми".

Опрос проводился среди граждан, достигших совершеннолетия. Его итоги показали, что мат является не самым распространенным языковым нарушением. Более трети граждан активно пользуются местными диалектами, а примерно каждый четвертый россиянин не может обойтись без злоупотребления профессиональным сленгом.

Подобные исследования ВЦИОМ проводит регулярно. Следующее запланировано уже на ближайшую весну.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кинорежиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко попросили Дмитрия Медведева разрешить использовать нецензурные выражения в фильмах "в целях реализации художественного замысла".

Источник фото: wikimedia.org

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