Соцопрос: россияне массово жалуются на зарплаты

Российский портал Rabota. ru провел исследование с целью выяснить, довольны ли граждане Российской Федерации своей работой.

Респондентов просили оценить коллектив, руководство, зарплату, условия труда, график работы, стабильность компании, удобство расположения, соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников.

Так, уровнем своей зарплаты недовольны почти четверть — 19 % — опрошенных. Почти треть — 30 % — населения недовольны предоставляемым местом работы социальным пакетом и нематериальными бонусами.

Примечательно, что почти половину респондентов — 43 % — всецело и полностью устраивает их график работы. Примерно столько же — 40 % — видят свою компанию или офис стабильной организацией. Чуть меньше — 36 % — считают, что их работа находится в хорошем и удобном месте.

Портал Rabota. ru отмечает, что в исследовании приняли участие четыре тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянное место работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство граждан Российской Федерации не верят в существование честного русского бизнеса. Заниматься предпринимательством в России, уверены они, без обмана невозможно.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент РФ Владимир Путин пообещал жителям страны повышение уровня жизни. По его словам, изменения к лучшему россияне почувствуют уже в этом году.

Фото: Минтруд России

Читайте также:

Почему россияне ищут работу "по блату"