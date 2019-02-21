Медики будут передавать в полицию данные о водителях

Государственные и частые лечебные заведения начнут передавать в полицию данные о наличии у водителей ограничений или противопоказаний к управлению автомобилем, об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", опубликованном на сайте правительства России.
Отмечается, что информация, связанная с отсутствием или наличием у водителей и учеников автошкол проблем, связанных с алкогольной или наркотической зависимостью, будет передаваться в Госавтоинспекцию МВД РФ до конца декабря 2024 года.
Сведения о любых ограничениях по управлению автомобилем будут поступать из Министерства здравоохранения в ГИБДД через общую базу. Такая мера, уточняется в тексте документа, позволит не допустить до управления автомобилем людей, имеющих к этому какие-либо противопоказания, что снизит риск возникновения на дорогах страны опасных ситуаций.
В министерстве здравоохранения подчеркивают, что передаваемые в полицию сведения не несут полной информации о здоровье водителя и, таким образом, не нарушат врачебную тайну.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает реформирование процесса получения водительских прав и сокращение бумажной документации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что регистрационные подразделения автоинспекции Москвы и области более месяца выдают права неустановленного образца. Владельца такого водительского удостоверения ждут проблемы с законом.
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