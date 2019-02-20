Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

С задержками авиарейсов в 2019 году столкнутся 10 миллионов россиян

Общество

Популярный сервис по защите прав авиапассажиров AirHelp прогнозирует рост числа задержек и отмен рейсов в 2019 году. Во всем мире своевременно не смогут вылететь около 2 млрд пассажиров, а на внутрироссийских линиях с проблемами столкнутся около 10 миллионов человек.

Основные причины задержек и отмен — чрезмерная загруженность аэропортов, нехватка пилотов и забастовки персонала на фоне стабильно растущего пассажиропотока.

Ожидается, что в аэропортах страны будет задержано около 75 тысяч рейсов, то есть в среднем по 200 рейсов в день. Однако, в большинстве случаев речь идёт о сравнительно небольших задержках — с ситуациями, при которых пассажиру полагается компенсация от авиакомпании столкнутся около 35 тысяч граждан.

По подсчетам специалистов сервиса, в России число задержанных рейсов растет быстрее, чем в среднем в мире. Так, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года эта цифра выросла втрое.

Ранее "Правда.Ру" выяснила у эксперта, как выбирать авиакомпанию про покупке билета, чтобы полет прошел без неожиданностей.

Источник фото: pixabay.com

Читайте также

На что имеет право пассажир задержанного рейса

АХА применит блокчейн для страхования задержке авиарейсов

Авиакомпании решили жестко страховать за задержки рейсов

Совет Госдумы отказался платить взнос в ПАСЕ за 2019 год Совет Госдумы отказался платить взнос в ПАСЕ за 2019 год

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы авиация задержки рейсов
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
За 3,5 тысячи лет на Земле не воевали только 230
Недвижимость
Легализация незаконного гаража
Ландшафтный дизайн
Новая жизнь старых вещей: линолеум на даче
Новости Все >
Макаревич дополнил свое заявление про "80% идиотов"
С задержками авиарейсов в 2019 году столкнутся 10 миллионов россиян
Мэрия Нью-Йорка проверит владельцев квартир на законность краткосрочной аренды﻿
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
Участок трассы "Таврида" соединил Севастополь и Бахчисарайский район﻿
В Росрыболовстве обвинили Украину в неконтролируемом сбросе воды в Черное море
Совет Госдумы отказался платить взнос в ПАСЕ за 2019 год
В эстонском минобороны рассказали о подготовке к войне
Переселенцы по реновации в Коньково оспаривают качество жилья в суде
В МИД РФ отказались признать предвоенное состояние между Россией и США
Читательский топ
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
В России накапливается протестный потенциал
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.

Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
Военные новости
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
Военные новости
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Другие
В России накапливается протестный потенциал
Власть
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?

Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.

Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Новости Украины
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Правительство
Медведев: цель государства - "сближать доходы" селян и горожан
Прибалтика
Легендарный певец СССР Тынис Мяги выступит на факельном шествии эстонских националистов
Политика. Новости и аналитика
Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии

Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.

Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии
В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США
Кино. Новости и обзоры
В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США
Экономика
Замглавы ФАС объяснил неизбежность роста цен на продукты
Экономика
Российский сенатор предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
Любовь Степушова Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом? Любовь Степушова Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Будущие археологические находки: свитки и таблички Игорь Буккер
Комментарии
Макаревич дополнил свое заявление про "80% идиотов"
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Наказание за появление в общественных местах в нетрезвом виде ужесточат
В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии
В Росрыболовстве обвинили Украину в неконтролируемом сбросе воды в Черное море
Нетаньяху внезапно отменил визит в Москву
Вышедший из колонии Квачков собрался получить докторскую степень
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Вышедший из колонии Квачков собрался получить докторскую степень
Вышедший из колонии Квачков собрался получить докторскую степень
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Премьер Хорватии составил для Украины сценарий "освобождения" Донбасса
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США
Родители устроили самосуд агрессивному сыну-школьнику
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
США хотят сделать Польшу своим газовым центром
История и современность Все >
Почти бесследно пропавшие цивилизации (продолжение)
Почти бесследно пропавшие цивилизации (продолжение)
Десять интересных фактов о Лермонтове
Десять интересных фактов о Лермонтове
СМИ: Минобороны просит ретейлеров ввести скидки для орденоносцев
СМИ: Минобороны просит ретейлеров ввести скидки для орденоносцев
Россия может победить НАТО только в локальной войне
Россия может победить НАТО только в локальной войне
Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту
Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту
Через соцсети можно управлять солдатами НАТО
Через соцсети можно управлять солдатами НАТО
Житель Тюмени получил полтора года колонии за кражу бутылки водки
Житель Тюмени получил полтора года колонии за кражу бутылки водки
Вторая битва при Роченсальме: "Цусима" XVIII века
Вторая битва при Роченсальме: "Цусима" XVIII века
На краю пропасти: как Россия без единого выстрела спасла турецкого султана
На краю пропасти: как Россия без единого выстрела спасла турецкого султана
Путин озвучил ультиматум США
Путин озвучил ультиматум США
Украина разрешила ввод и размещение войск НАТО
Украина разрешила ввод и размещение войск НАТО
Женское Все >
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Краснодарские врачи восстановили пациентке глотку из тканей руки
Краснодарские врачи восстановили пациентке глотку из тканей руки
Секс-роботы предотвратят женские измены
Секс-роботы предотвратят женские измены
Puma выпускает кроссовки, вдохновившись MTV
Puma выпускает кроссовки, вдохновившись MTV
Тина Канделаки сообщила, что элита выглядит утомленной
Тина Канделаки сообщила, что элита выглядит утомленной
Японское растение продлевает молодость
Японское растение продлевает молодость
Советы для женщин с короткой стрижкой
Советы для женщин с короткой стрижкой
Филипп Киркоров гордится своим местом в рейтинге "Левада-центра"
Филипп Киркоров гордится своим местом в рейтинге "Левада-центра"
Японский чай ашитаба замедляет наступление старости
Японский чай ашитаба замедляет наступление старости
Отказ от прививок против кори приводит к ее эпидемии
Отказ от прививок против кори приводит к ее эпидемии
Мужское Все >
Изучаем микрорельеф водоема
Изучаем микрорельеф водоема
Мусульманин будет судиться с рестораном из-за бекона
Мусульманин будет судиться с рестораном из-за бекона
Выбираем уникальный 3D фасад для кухни
Выбираем уникальный 3D фасад для кухни
Как улучшить интерьер с помощью декоративных ваз и цветов
Как улучшить интерьер с помощью декоративных ваз и цветов
Как сохранить пространство в небольшой квартире - девять идей
Как сохранить пространство в небольшой квартире - девять идей
Дизайн маленькой ванной комнаты - три лайфхака
Дизайн маленькой ванной комнаты - три лайфхака
Деревянный пол на кухню: какой выбрать
Деревянный пол на кухню: какой выбрать
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Николай Японский — апостол ХХ века
Николай Японский — апостол ХХ века
Как относится к приметам Церковь?
Как относится к приметам Церковь?
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Что нужно знать о хорьках
Что нужно знать о хорьках
Как Австралия с кроликами боролась
Как Австралия с кроликами боролась
Исследования показали: "кототерапия" особенно полезна мужчинам
Исследования показали: "кототерапия" особенно полезна мужчинам
Как мы можем использовать необыкновенные способности животных
Как мы можем использовать необыкновенные способности животных
Интересные факты о математике
Интересные факты о математике
Два огромных ящера подрались из-за самки
Два огромных ящера подрались из-за самки
Ракетный двигатель РД-108А на новом топливе станет самым мощным
Ракетный двигатель РД-108А на новом топливе станет самым мощным
Дарья Варфоломеева из Серпухова стала звездой интернета
Дарья Варфоломеева из Серпухова стала звездой интернета
Сандра Буллок: интересные факты из жизни
Сандра Буллок: интересные факты из жизни
Пропал вез вести — так думает о сыне﻿ мать Сергея Скрипаля
Пропал вез вести — так думает о сыне﻿ мать Сергея Скрипаля
В Приморье мужчина торопился на работу через окно
В Приморье мужчина торопился на работу через окно
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"

Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Евросоюз
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Россия не может проиграть в Венесуэле
Южная Америка
Россия не может проиграть в Венесуэле
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Новости Белоруссии
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Куда Армения шагает с Пашиняном
Новости Армении
Куда Армения шагает с Пашиняном
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ