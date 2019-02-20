С задержками авиарейсов в 2019 году столкнутся 10 миллионов россиян

Популярный сервис по защите прав авиапассажиров AirHelp прогнозирует рост числа задержек и отмен рейсов в 2019 году. Во всем мире своевременно не смогут вылететь около 2 млрд пассажиров, а на внутрироссийских линиях с проблемами столкнутся около 10 миллионов человек.
Основные причины задержек и отмен — чрезмерная загруженность аэропортов, нехватка пилотов и забастовки персонала на фоне стабильно растущего пассажиропотока.
Ожидается, что в аэропортах страны будет задержано около 75 тысяч рейсов, то есть в среднем по 200 рейсов в день. Однако, в большинстве случаев речь идёт о сравнительно небольших задержках — с ситуациями, при которых пассажиру полагается компенсация от авиакомпании столкнутся около 35 тысяч граждан.
По подсчетам специалистов сервиса, в России число задержанных рейсов растет быстрее, чем в среднем в мире. Так, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года эта цифра выросла втрое.
Ранее "Правда.Ру" выяснила у эксперта, как выбирать авиакомпанию про покупке билета, чтобы полет прошел без неожиданностей.
Источник фото: pixabay.com
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