С задержками авиарейсов в 2019 году столкнутся 10 миллионов россиян

Популярный сервис по защите прав авиапассажиров AirHelp прогнозирует рост числа задержек и отмен рейсов в 2019 году. Во всем мире своевременно не смогут вылететь около 2 млрд пассажиров, а на внутрироссийских линиях с проблемами столкнутся около 10 миллионов человек.

Основные причины задержек и отмен — чрезмерная загруженность аэропортов, нехватка пилотов и забастовки персонала на фоне стабильно растущего пассажиропотока.

Ожидается, что в аэропортах страны будет задержано около 75 тысяч рейсов, то есть в среднем по 200 рейсов в день. Однако, в большинстве случаев речь идёт о сравнительно небольших задержках — с ситуациями, при которых пассажиру полагается компенсация от авиакомпании столкнутся около 35 тысяч граждан.

По подсчетам специалистов сервиса, в России число задержанных рейсов растет быстрее, чем в среднем в мире. Так, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года эта цифра выросла втрое.

Ранее "Правда.Ру" выяснила у эксперта, как выбирать авиакомпанию про покупке билета, чтобы полет прошел без неожиданностей.

Источник фото: pixabay.com

Читайте также

На что имеет право пассажир задержанного рейса

АХА применит блокчейн для страхования задержке авиарейсов

Авиакомпании решили жестко страховать за задержки рейсов