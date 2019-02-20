Трамп пообещал декриминализацию ЛГБТ во всем мире

США инициировали запуск масштабной программы, направленной на декриминализацию ЛГБТ сообществ во всеми мире. Руководителем программы назначили самого высокопоставленного гомосексуалиста администрации Трампа — Ричарда Гренелла, который занимает пост посла Соединенных Штатов Америки в Германии.

США проанализировали, что в 72 странах мира на данный момент ЛГБТ сообщества находятся под запретом. Примечательно то, что в 8 странах это карается смертной казнью. Первое мероприятия в рамках программы прошло в Берлине. В здании посольства США собрались представители различных европейских ЛГБТ сообществ.

Поводом для запуска программы поддержки ЛГБТ движения стал недавний инцидент в Иране, где молодого человека повесили за гомосексуализм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что гражданским руководителем сухопутных сил США стал гомосексуалист Эрик Фэннинг. Кандидатуру Фэннинга одобрил Сенат США.

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