Трамп пообещал декриминализацию ЛГБТ во всем мире

США инициировали запуск масштабной программы, направленной на декриминализацию ЛГБТ сообществ во всеми мире. Руководителем программы назначили самого высокопоставленного гомосексуалиста администрации Трампа — Ричарда Гренелла, который занимает пост посла Соединенных Штатов Америки в Германии.
США проанализировали, что в 72 странах мира на данный момент ЛГБТ сообщества находятся под запретом. Примечательно то, что в 8 странах это карается смертной казнью. Первое мероприятия в рамках программы прошло в Берлине. В здании посольства США собрались представители различных европейских ЛГБТ сообществ.
Поводом для запуска программы поддержки ЛГБТ движения стал недавний инцидент в Иране, где молодого человека повесили за гомосексуализм.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что гражданским руководителем сухопутных сил США стал гомосексуалист Эрик Фэннинг. Кандидатуру Фэннинга одобрил Сенат США.
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