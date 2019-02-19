Вышедший из колонии Квачков собрался получить докторскую степень

Подковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, освобожденный 19 февраля из колонии, сообщил о планах вернуться в науку. На рубеже 90-х — 2000-х он работал в Центре военно-стратегических исследований Генерального штаба и имеет ученую степень кандидата военных наук.

— В самое ближайшее время у него в планах заняться своим здоровьем, затем он перейдет к окончанию своей диссертации, он планировал защитить докторскую, — сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Квачкова Андрей Виканов.

Исследование отставного полковника посвящено спецоперациям.

От участия в общественно-политической жизни Квачков обещал пока воздержаться.

Напомним, что Владимир Квачков отбывал наказание в мордовской колонии строгого режима по обвинению в экстремизме. Приволжский военный суд обнаружил нарушение статьи 282 Уголовного кодекса РФ в видеообращении, которое экс-полковник разместил в интернете. Однако, как сообщала "Правда.Ру", после принятия Госдумой поправок в Уголовный кодекс наказание в виде заключения в колонию было отменено.

Источник фото: Wikimedia.org

Читайте также

Бунт голубых беретов

Это тебе за "продажу Родины": Чубайса пытался убить кадровый офицер

Путин решил отменить посадки "мамкиных экстремистов" за репосты