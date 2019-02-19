Вышедший из колонии Квачков собрался получить докторскую степень.

Подковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, освобожденный 19 февраля из колонии, сообщил о планах вернуться в науку. На рубеже 90-х — 2000-х он работал в Центре военно-стратегических исследований Генерального штаба и имеет ученую степень кандидата военных наук.
— В самое ближайшее время у него в планах заняться своим здоровьем, затем он перейдет к окончанию своей диссертации, он планировал защитить докторскую, — сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Квачкова Андрей Виканов.
Исследование отставного полковника посвящено спецоперациям.
От участия в общественно-политической жизни Квачков обещал пока воздержаться.
Напомним, что Владимир Квачков отбывал наказание в мордовской колонии строгого режима по обвинению в экстремизме. Приволжский военный суд обнаружил нарушение статьи 282 Уголовного кодекса РФ в видеообращении, которое экс-полковник разместил в интернете. Однако, как сообщала "Правда.Ру", после принятия Госдумой поправок в Уголовный кодекс наказание в виде заключения в колонию было отменено.
Источник фото: Wikimedia.org
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