Депутаты хотят защитить врачей от исков пациентов за рискованное лечение

Депутаты Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия" предложили ввести обязательное страхование рисков врачей.

Со столь интересным предложением народные избранники выступили на брифинге, посвященном правовым проблемам медицинской деятельности.

Совсем недавно, указали депутаты Госдумы РФ, в стране был принят федеральный закон о клинических рекомендациях. В нем, вспоминают российские депутаты, был детально и четко расписан алгоритм действий медицинского работника в отношении пациента. Таким образом, заявили депутаты Государственной думы Российской Федерации, этим законом удалось защитить права как медицинских работников, так и пациентов.

Следующим шагом, рассказали российские депутаты, должно стать обязательное страхование медицинских работников. Ведь на сегодняшний день в стране, указали они, врачи защищены гораздо хуже пациентов. Депутаты Государственной думы Российской Федерации указали, что доктор ни в коем случае не должен бояться назначать эффективное и сложное лечение. Врачей необходимо обезопасить, заявили они.

Ранее "Правда.Ру" писала об удивительном случае, имевшим место быть в Ставропольском крае. Так, местные горе-врачи перепутали грыжу с аппендицитом и тем самым загубили пациентку. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.

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