Таксист-мусульманин подал в суд на ресторан за свинину в бургере

32-летний житель российской столицы собирается подать в суд на ресторан, который по ошибке подал ему бутерброд со свининой. По мнению пострадавшего, ошибка ресторана привела к тому, что ему пришлось "испытать муки из-за совершенного греха".
История греха началась с визита мусульманина в один из ресторанов быстрого питания по улице Первомайской. Он заказал бургер с мясом курицы, двумя видами сыра и овощами. После того как половина бургера была уже съедена, мусульманин обнаружил, что в бутерброде присутствует бекон.
В заведении быстрого питания признали свою ошибку, так как бекон значится в ингредиентах, которые можно добавить в бутерброд за дополнительную плату. Мусульманин уже на протяжении десяти лет живет в Москве и работает таксистом. Адвокат Владислав Кочерин подтвердил его намерения подать иск в суд.
По словам Кочерина, халатность сотрудников ресторана быстрого питания может быть квалифицирована судом как нарушение правил информирования о товаре. Помимо этого суд может рассмотреть вопрос об оскорблении чувств верующих.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заключении немецких исследователей, которые определили, что человеческий организм воспринимает фастфуд как инфекционное заболевание.
Фото: кадр из видео
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