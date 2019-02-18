Журналист проник в запретное для мужчин кафе как женщина

Журналист Алексей Нимандов рассказал о своем путешествии в кафе "Симона", которое открылось в феврале текущего года и позиционируется как "кафе для женщин". Заведение является первым в России кафе формата male-free, куда запрещается заходить мужчинам.

Чтобы пройти фейс-контроль Нимандову пришлось изобразить из себя женщину. Изначально журналист связался с владелицей кафе Леде Гариной и представился трансгендером. Гарина сообщила журналисту, что он сможет посетить кафе только после того, как полностью станет женщиной.

Но Нимандова это не остановило. Он оделся в платье, нанес макияж и отправился в "Симону". Журналисту удалось проникнуть внутрь. Более того, никто из посетителей не смог разоблачить мужчину в платье.

Алексей Нимандов рассказал, что изнутри кафе "Симона" ничем не отличается от обычного заведения общепита, кроме "кресел в виде вульвы". Журналист отметил, что мужчины в кафе все-таки присутствуют, однако это привилегированная группа мужчин, которая имеет право посещать "Симону".

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