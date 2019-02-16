"Почта России" может запустить услугу по доставке лекарств

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал, что рассматривает возможность доставки почтальонами лекарств населению. По мнению Подгузова, запуск этой услуги потребует серьезной подготовки.

Также гендиректор "Почты России" сообщил, что на данный момент в законодательстве Российской Федерации существуют ограничения, которые не позволяют почтовому оператору осуществлять доставку медикаментов. Николай Подгузов сообщил, что готов работать над тем, чтобы ограничения были сняты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как мурманские отделения "Почты России" начали продавать пивные напитки, чтобы привлечь дополнительные средства. Затем "Почта России" выступила с инициативой продавать медикаменты в отделениях, однако Министерство здравоохранения РФ не поддержало инициативу.

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