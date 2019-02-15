Неудачный пирсинг носа довел девушку до инвалидного кресла

Девушка из Бразилии по имени Лайана Диас осталась прикованной к инвалидному креслу после неудачно сделанного пирсинга носа, рассказал сайт Pora.ru.

Двадцатилетняя Лайана для большей своей привлекательности и сексуальности захотела, чтобы у нее в носу было маленькое украшение. Но процедура прокалывания носа оказалась настолько неудачной, что через некоторое время пострадавшая обратилась за помощью к врачам.

Сделанный прокол сначала кровоточил, а область крыльев носа вокруг него опухла. Девушка подумала, что это нормальная реакция, симптомы сначала не вызвали беспокойства. Но затем поднялась температура, сильно заболели ноги, а тело начало неметь.

При обращении Диас в больницу обследование выявило в ее организме золотистый стафилококк - распространенную и весьма опасную условно-патогенную бактерию. Состояние девушки тем временем ухудшалось, ее поместили в стационар. Медики, просматривая снимки МРТ, обнаружили возле позвоночного столба большое количество скопившегося гноя, который сдавливал несколько позвонков, что и спровоцировало повреждение спинного мозга.

Врачи провели Лайане операцию, чтобы спасти жизнь пациентке, после этого девушка еще два месяца провела в больнице. Сегодня у несчастной одна нога не двигается, прогнозы на выздоровление неблагоприятные.

Фото: Instagram/layaanedias

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