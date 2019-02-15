Губернатор Алтая поддержал чиновницу после ее неоднозначного заявления об учителях

Глава Алтайского края Виктор Томенко не будет увольнять начальника краевого департамента молодежной политики Екатерину Четошникову, оскорбившую молодых педагогов.

Напомним, что в интервью местному изданию чиновница заявила, что молодые учителя "ничего из себя не представляют", а при этом "хотят Mersedes". Фраза прозвучала в ответ на вопрос о низких зарплатах в системе образования региона.

Губернатор сообщил РИА Новости, что считает использованную Четошниковой формулировку "недопустимой", но ценит руководителя департамента, как хорошего специалиста.

— Я думаю, что мы должны оценивать и личность, и чиновника по совокупности его дел, а не только по некоторым ошибкам, — сказал губернатор.

До перехода на работу в краевое правительство Екатерина Четошникова работала проректором Барнаульского педагогического университета.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ставшая знаменитой благодаря скандальной фразе "государство не просило вас рожать", отделалась за свое высказывание выговором, а потом принялась жаловаться на развязанную в ее отношении "травлю".

Источник фото: kremlin. ru

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