Брошенного родственниками на улице старика поселят в интернате

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова сообщила 15 февраля, что местные власти приняли решение перевести брошенного на улице пенсионера в специализированный интернат.

Напомним, летом 2018 года в Чебаркуле был обнаружен пенсионер с запиской, в которой его родственники сообщили, что больше не могут содержать старика и переезжают в другой город. Прохожие обнаружили мужчину, который не мог пояснить кто он и где проживает. Пенсионера направили в больницу, где он находится по сей день, за ним приглядывают медики.

Помимо записки у пенсионера при себе был паспорт на имя Василия Головина. По адресу прописки мужчины был обнаружен разрушенный пожаром барак.

Ранее "Правда.Ру" публиковала интервью председателя совета директоров Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, который рассказал о неготовности государства поддерживать пожилых людей.

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