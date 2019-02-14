Завершается прием заявок на "Платиновую унцию 2018"

14 февраля завершается прием заявок на участие в профессиональном конкурсе фармацевтов "Платиновая унция 2018". За призовые места борются как ведущие отечественные компании, так и зарубежные производители, работающие на российском рынке.
Церемония награждения традиционно становится одним из главных событий фармацевтической отрасли страны. На нее съезжаются руководители бизнеса и представители высших органов власти.
Одним из новшеств конкурса в этом году стало появление номинации "Коммуникация года", в которой вручаются награды за самую эффективную рекламную кампанию и самый креативный проект. Кроме того, приз будет присужден лучшей аптечной сети.
В оргкомитет "Платиновой унции 2018" вошли руководители Института развития общественного здравоохранения, группы "Аарон Ллойд", компаний "IQVIA", "Ipsos Healthcare", "Альфарм", DSM Group, коммуникационного агентства "Эр Экс Код" и газеты "Фармацевтический вестник".
Победителей конкурса объявят 18 апреля в Москве. Участников церемонии ждут концертная программа и акция, организованная совместно с одним из крупных благотворительных фондов.
Премия "Платиновая унция" была учреждена в 1999 году и имеет неофициальный статус российского фармацевтического "Оскара".
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