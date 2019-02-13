The Guardian: люди наиболее счастливы в 16 и 70 лет

Независимый аналитический центр "Фонд резолюции", изучающий причины и последствия бедности, решил выяснить, в каком возрасте и почему люди наиболее счастливы.

Результаты исследования оказались более чем любопытными. С общественностью ими делится британское издание The Guardian.

Так, согласно предоставленной информации, люди наиболее счастливы в возрасте 16 и 70 лет. В это время они наслаждаются жизнью, верят в себя и преисполнены чувства собственного достоинства. Тревожности, усталости, депрессии, пессимизму и чувству обреченности же, отметим, наиболее подвержены люди среднего возраста — те, кому от 25 до 55 лет.

Огромную роль, отметили исследователи, в чувстве благополучия и счастья играют хорошее здоровье, постоянной работы и любящего человека, а также возраст и стабильный доход. Также основным из критериев, что примечательно, является наличие собственной жилплощади.

Примечательно, что масштабное исследование ученых длилось долгих семь лет.

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