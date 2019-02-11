Создан список регионов с самым дешевым бензином

Специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации с самым доступным бензином. В лидерах — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Так, согласно предоставленным исследователями данным, жители Ямало-Ненецкого автономного округа довольствуются самым дешевым в стране бензином. На втором месте рейтинга субъектов РФ с самым доступным бензином оказалась Москва. Замыкает же первую тройку списка Ненецкий округ.

Оказалось, что тяжелее всего приходится автолюбителям с Кавказа. Так, например, республика Дагестан заняла последнее место рейтинга российских регионов с самым доступным бензином. На среднюю заработную плату местные жители могут позволить себе лишь 483 литра бензина, в то время как, например, жители Ямало-Ненецкого автономного округа — больше 2 тысяч литров.

Отметим, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне автомобильного топлива. Литр Аи-95 на территории страны в среднем стоит 45 рублей. Примечательно, что самый дешевый бензин в Казахстане — литр того же Аи-95 там можно приобрести за 31 рубль.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список регионов Российской Федерации с самыми низкими и самыми высокими заработными платами. Так, оказывается, зарплаты жителей Москвы и Санкт-Петербурга ниже, чем у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

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