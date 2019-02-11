Соцопрос: россияне уверены, что власть скрывает реальную ситуацию в стране

Российская исследовательская организация "Левада-центр" провела любопытное исследование и выяснила, что, по мнению граждан страны, правительство Российской Федерации скрывает от них реальное положение дел.

Так, в откровенности действующей власти сомневаются больше половины — 52 % — опрошенных. Лишь 12 % респондентов заявили, что не сомневаются в честности членов правительства Российской Федерации и федеральных чиновников.

Примечательно, что чуть больше трети — 33 % — респондентов считают, будто представители высших эшелонов власти время от времени врут, но также время от времени говорят и правду.

Таким образом, согласно оценке большинства граждан Российской Федерации, действующая в стране власть утаивает какие-либо факты или и вовсе скрывает положение дел в стране. Касается это, по мнению опрошенных, всех сфер жизни общества и деятельности государства — от медицины и экономики до борьбы с преступностью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственности статистики объявила о падении размера пенсионных отчислений россиян. Так, в минувшем году пенсии сократились по сравнению с 2017 годом на 2,4 %.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующей президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал гражданам страны больше заниматься спортом. Это, отметил глава государства, полезно для здоровья.

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