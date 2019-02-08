Половина россиян уверена, что не получит качественную медпомощь при раке

Как сообщает Pora.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выявления доступности медицинской помощи при онкопатологиях. Как оказалось, более половины опрошенных россиян — 51 процент — уверены, что в случае заболевания раком они не получат качественную медицинскую помощь.

Специалисты ВЦИОМ опросили 1600 человек старше 18 лет, проведя исследование 2 февраля 2019 года. Респонденты, а их набралось 75 процентов, уже сталкивались с онкозаболеваниями либо на личном опыте, либо на примере родственников или знакомых.

Отметили состоятельность отечественной медицины, способность прийти на помощь людям с онкопатологиями и провести адекватное лечение лишь 38 процентов от общего числа опрошенных.

По словам специалистов ВЦИОМ, 61 процент респондентов подчеркнул дороговизну лечения в России, о недостаточно хорошем оснащении высказались 40 процентов опрошенных, а 41 процент посетовал на то, что у врачей низкая квалификация в области онкологии. Таким образом, результаты опроса показали, что среднестатистическим жителям России недоступны не только высокотехнологичное лечение, но и врачи-профессионалы.

Павел Шумихин, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, комментируя данные опроса, согласился с мнением большинства респондентов. Доктор отметил, что в России существует четкая система оказания медицинской помощи в сфере онкологии, но ее первичное звено ощутимо "проседает", и рак на ранней стадии часто не выявляется.

Фото: Sputnik.ru

Читайте также:

Китайские ученые: рак определяется по бактериям на языке

Любители уличных кошек могут победить рак

Частые боли в горле могут говорить о раке