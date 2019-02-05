Названы главные страхи пользователей сети Интернет из России

"Лаборатория Касперского" провела любопытное социологическое исследование и выяснила, чего больше всего боятся пользователи сети Интернет из России.

Примечательно, что свой опрос специалисты провели в честь Дня безопасного Интернета, который отмечается сегодня, 5 февраля.

Так, согласно результатам социологического исследования, подавляющее большинство — 65 % — активно пользующихся сетью Интернет россиян больше всего боятся, что их личные аккаунты взломают злоумышленники.

Чуть меньше — 62 % — опрошенных признались, что больше всего боятся компьютерных вирусов и прочих вредоносных программ.

Отечественные специалисты также попытались выяснить, какое количество россиян в минувшем году столкнулось с киберпреступностью. Так, оказывается, 12 % опрошенных в прошлом году пострадали от взлома своих учетных записей и аккаунтов. 13 % респондентов же признались экспертам, что сами пытались взломать чужие страницы в сети Интернет.

Самый лучший из легких способ обезопасить свои личные данные, указывают специалисты, это придумать хороший и надежный пароль для входа в свой аккаунт. Например, советуют специалисты, не стоит создавать коротких паролей. В надежном ключе, напоминают они, должны присутствовать и цифры, и буквы, и знаки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правоохранительные органы задержали жителя Калининграда за взлом аккаунта с компьютерными играми. Оказалось, что предприимчивый геймер некоторое время назад сам же продал потерпевшему этот аккаунт.

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