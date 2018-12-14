Минздрав намерен повысить минимальный возраст покупателей алкоголя

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило законопроект, повышающий минимальный возраст, по наступлению которого россиянам можно будет продавать спиртное.
Так, если новый законопроект российского ведомства вступит в силу, то покупать алкоголь граждане Российской Федерации смогут лишь после того, как им исполнится 21 год. Сегодня, напомним, спиртное в отечественных магазинах продают тем, кому уже исполнилось 18 лет.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации указали на то, что 5 % от общего количества смертей в мире происходит из-за вредного воздействия чрезмерного употребления алкоголя на человеческий организм. Повышение минимального возраста продажи алкоголя, считают в российском ведомстве, есть действенная мера по борьбе с этой пугающей статистикой.
Так, указали в Министерстве здравоохранения РФ, в целом ряде западных государств алкоголь можно приобрести лишь по наступлению 21 года.
Ряд иностранных средств массовой информации, кстати, считает, что россияне слишком часто и много пьют. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий Eurasisches Magazin указал на это. По мнению авторов статьи, именно из-за алкоголя и курения табака россияне живут так мало.
Читайте также:
Алкоголь опасней героина | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.