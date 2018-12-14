Минздрав намерен повысить минимальный возраст покупателей алкоголя

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило законопроект, повышающий минимальный возраст, по наступлению которого россиянам можно будет продавать спиртное.

Так, если новый законопроект российского ведомства вступит в силу, то покупать алкоголь граждане Российской Федерации смогут лишь после того, как им исполнится 21 год. Сегодня, напомним, спиртное в отечественных магазинах продают тем, кому уже исполнилось 18 лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации указали на то, что 5 % от общего количества смертей в мире происходит из-за вредного воздействия чрезмерного употребления алкоголя на человеческий организм. Повышение минимального возраста продажи алкоголя, считают в российском ведомстве, есть действенная мера по борьбе с этой пугающей статистикой.

Так, указали в Министерстве здравоохранения РФ, в целом ряде западных государств алкоголь можно приобрести лишь по наступлению 21 года.

Ряд иностранных средств массовой информации, кстати, считает, что россияне слишком часто и много пьют. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий Eurasisches Magazin указал на это. По мнению авторов статьи, именно из-за алкоголя и курения табака россияне живут так мало.

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