Власть утвердила два повышения тарифов ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях в оплате жилищно-коммунальных услуг на следующий год.

Согласно подписанному законопроекту, тарифы в следующем году повысят дважды — 1 января и 1 июля. Первый раз тарифы ЖКХ повысятся на 1,7 процентов. Во второй раз — уже на 2,4 процента, и, что примечательно, по отношению к уровню тарифов января 2019 года.

Отметим, что вплоть до этого года тарифы ЖКХ стабильно индексировались раз в год — 1 июля. Обычно каждый год россияне платили примерно на 4 % больше, чем в году предыдущем.

В октябре, кстати, были названы субъекты Российской Федерации с самыми низкими ценами на жилищно-коммунальные услуги. Так, меньше всего, оказывается, платят в Северной Осетии и Курской области. Больше всего, что неудивительно, платят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Отметим, что в среднем россияне платят за услуги ЖКХ 5000 рублей в месяц. Любопытно, что подавляющее большинство платежей сегодня россияне осуществляют в безналичной форме расчета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению большинства средств массовой информации, у народа России есть действительно много поводов для недовольства и злости. Но, однако, считают отечественные СМИ, на демонстрации и митинги россияне не пойдут.

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